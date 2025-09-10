HomeFarandulaArranca la décimo tercera edición de la Muestra Municipal de Teatro en Chihuahua
Arranca la décimo tercera edición de la Muestra Municipal de Teatro en Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, inició la décimo tercera edición de la Muestra Municipal de Teatro, y en su primera jornada incluyó la puesta en escena “Payasito de Rodeo busca empleo” y la obra “Antes de que nos olviden”.

Bajo el lema “Resaltando el valor de la mujer indígena y su importancia en nuestra historia”, esta muestra reúne una diversidad de propuestas que van desde montajes para toda la familia hasta obras de gran impacto artístico y social, abiertas a toda la comunidad con entrada gratuita.

Cartelera de las siguientes funciones:
10 de septiembre
10:00 am: Amistad es amigo (Jaime Covián) – Clasificación A
7:00 pm: Cuerdas (De Bárbara Colio) – Clasificación B

11 de septiembre
10:00 am: Las aventuras del pequeño Moser (Grupo de Títeres “Cachiripa”) – Clasificación A
7:00 pm: La otra revolución (Compañía de Teatro UACH) – Clasificación B15

12 de septiembre
7:00 pm: Plagio de palabras (Anagrama Teatro) – Clasificación B15

13 de septiembre
7:00 pm: El hijo del sol naciente (Producciones Barbarellas) – Clasificación B15

14 de septiembre
7:00 pm: Pies ligeros (Escena 4 Teatro) – Clasificación B

Las funciones se realizan en el Teatro de la Ciudad (calle Ojinaga número 106, Zona Centro), abierto para recibir a niñas, niños, jóvenes y adultos en esta gran celebración teatral.

Con esta muestra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fomentar el arte escénico, abrir espacios para el talento local y fortalecer la identidad y la memoria colectiva de Chihuahua Capital.

