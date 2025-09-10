Arranca la décimo tercera edición de la Muestra Municipal de Teatro en Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, inició la décimo tercera edición de la Muestra Municipal de Teatro, y en su primera jornada incluyó la puesta en escena “Payasito de Rodeo busca empleo” y la obra “Antes de que nos olviden”.

Bajo el lema “Resaltando el valor de la mujer indígena y su importancia en nuestra historia”, esta muestra reúne una diversidad de propuestas que van desde montajes para toda la familia hasta obras de gran impacto artístico y social, abiertas a toda la comunidad con entrada gratuita.

Cartelera de las siguientes funciones:

10 de septiembre

10:00 am: Amistad es amigo (Jaime Covián) – Clasificación A

7:00 pm: Cuerdas (De Bárbara Colio) – Clasificación B

11 de septiembre

10:00 am: Las aventuras del pequeño Moser (Grupo de Títeres “Cachiripa”) – Clasificación A

7:00 pm: La otra revolución (Compañía de Teatro UACH) – Clasificación B15

12 de septiembre

7:00 pm: Plagio de palabras (Anagrama Teatro) – Clasificación B15

13 de septiembre

7:00 pm: El hijo del sol naciente (Producciones Barbarellas) – Clasificación B15

14 de septiembre

7:00 pm: Pies ligeros (Escena 4 Teatro) – Clasificación B

Las funciones se realizan en el Teatro de la Ciudad (calle Ojinaga número 106, Zona Centro), abierto para recibir a niñas, niños, jóvenes y adultos en esta gran celebración teatral.

Con esta muestra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fomentar el arte escénico, abrir espacios para el talento local y fortalecer la identidad y la memoria colectiva de Chihuahua Capital.