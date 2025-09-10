Inicia Municipio validación de proyectos del Presupuesto Participativo 2026

El Gobierno Municipal se Chihuahua a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, celebró la primera sesión del Comité Técnico del Presupuesto Participativo, para analizar y validar los primeros proyectos ingresados durante la convocatoria 2026.

Fueron un total de 150 propuestas revisadas de las cuales cinco folios fueron rechazados al no cumplir con alguno de los requerimientos establecidos según el reglamento, mientras que otros nueve proyectos fueron reprogramados para su análisis la próxima sesión, porque requieren de mayor tiempo para su evaluación.

Las sesiones se desarrollarán de manera semanal, en cada una de determinará el status de 150 proyectos y serán transmitidas en vivo con la finalidad de compartir en el momento la información con las y los chihuahuenses.

El Comité Técnico del Presupuesto Participativo en Chihuahua, se conforma de representantes de las diferentes dependencias del Municipio que se encargan de la planeación y el presupuesto, así como ciudadanos que integran comités de Participación Ciudadana que dan voz a las y los chihuahuenses.