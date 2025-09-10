Continúa Municipio ampliando el servicio de agua potable en la colonia 1° de Mayo

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, inició con los trabajos de construcción de líneas de agua potable en varias calles de la colonia 1° de Mayo, proyecto que beneficiará directamente a más de 100 vecinos del sector.

Con estas acciones, habitantes de las calles Sierra Santa María del Pino, Sierra el Táscate, Sierra la Magdalena, Sierra las Lagartijas, Sierra el Morrión, entre otras más, podrán disfrutar de este servicio de vital importancia.

Entre los trabajos a realizar se encuentran: excavaciones de zanjas, relleno de las mismas, colocación de líneas de agua potable de 3, 4 y 6 pulgadas de diámetro, además de la instalación de cajas de válvulas, significando una inversión superior a los 14 millones de pesos.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el bienestar de las familias al llevar el servicio de agua potable a las colonias que más lo necesitan. Este recurso esencial no solo garantiza mejores condiciones de higiene y salud, sino que también representa un avance significativo en la dignificación de los hogares y en la mejora del entorno.