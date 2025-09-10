Invitan a conferencia “El Sueño Mexicano” para financiar el Pollotón

El próximo 27 de noviembre a las 19:00 horas, se llevará a cabo la conferencia “El Sueño Mexicano” en el salón Diamante del hotel Sheraton. Lo recaudado será destinado al Pollotón, movimiento que tiene como finalidad llevar cenas navideñas a familias que más lo necesitan.

La charla estará a cargo de Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena Pollo Feliz, quien compartirá su historia de esfuerzo y los retos superados para consolidar su negocio como uno de los más exitosos en el país.

El costo del boleto es de 600 pesos por persona, y los fondos obtenidos se destinarán a financiar parte de las operaciones del Pollotón.

Si tú eres empresario y puedes ser patrocinador tanto de la conferencia como del pollotón puedes buscar al club Rotarios de Chihuahua.