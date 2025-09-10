Estará programa de bacheo del Municipio en siete zonas este 10 de septiembre.

Se han atendido más de 43 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este 10 de septiembre, mediante el programa emergente, en las colonias Chihuahuense, Campestre, Hacienda del Real, Girasoles, Los Arcos, Minerales y en el Fraccionamiento Claustros Universidad.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el martes 9 de septiembre, se han atendido 24 mil 667 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 43 mil 310 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.