Expone Municipio ventajas de la ciudad para inversión en industria aeroespacial en sesión FEMIA.

Buscan atraer inversión ya que Chihuahua Capital destaca por su entorno favorable para este sector.

En representación del alcalde Marco Bonilla, el director de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Municipal, José Jordán, expuso ante gerentes de empresas a nivel nacional en materia aeroespacial, las ventajas competitivas de Chihuahua Capital como un punto estratégico para el desarrollo de esta industria y para la atracción de nuevas inversiones.

Lo anterior en sesión plenaria de asociados de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), que en esta ocasión tuvo sede en la ciudad de Chihuahua.

Durante la sesión, José Jordán explicó que la capital del estado más grande de México y se ubica estratégicamente a pocas horas de la frontera con Estados Unidos, lo que facilita la conectividad con el mercado norteamericano y fortalece su papel en la cadena de exportación.

En materia económica, se resaltó que en 2023 la ciudad generó un Producto Interno Bruto (PIB) superior a los 260 mil millones de pesos, equivalente a 14 mil 700 millones de dólares, lo que refleja la fortaleza de su base productiva y exportadora.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, reitera su compromiso de impulsar políticas públicas que favorezcan la competitividad, el desarrollo industrial y la atracción de capital, consolidando a Chihuahua como un referente nacional en materia de innovación, crecimiento económico y oportunidades de negocio.