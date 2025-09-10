Suspende Gobierno Municipal actividades de escuela sin permisos en la colonia San Felipe.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, informa que se ha procedido a la suspensión de actividades de un plantel educativo ubicado en la calle División del Norte número 802, en la colonia San Felipe, debido a que no cuenta con los permisos y requisitos legales necesarios para operar.

Desde el mes de julio de este año, la dirección ha atendido las denuncias presentadas por vecinos del sector respecto a la instalación de este inmueble. En seguimiento a dichas denuncias, se realizaron verificaciones y solicitudes de información a los responsables del predio, quienes en ningún momento acreditaron la documentación correspondiente.

Durante las inspecciones posteriores se constató que en el lugar se pretendía establecer una escuela, misma que abrió sus puertas el día de ayer para recibir alumnos sin contar con la licencia de uso de suelo, ni con el impacto ambiental requerido por Gobierno del Estado.

En consecuencia, el día de hoy se notificó formalmente la suspensión de actividades del lugar. Asimismo, se dio vista a las áreas de Protección Civil y Educación para verificar el cumplimiento de sus respectivas normativas.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de velar por la seguridad y el bien de la niñez chihuahuense, garantizando que los espacios donde se imparta educación cumplan con las condiciones legales, de seguridad y de dignidad necesarias, correspondientes.