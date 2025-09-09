HomeLocalSuma Gobierno del Estado más de 62 mil baches reparados en territorio estatal
Local

Suma Gobierno del Estado más de 62 mil baches reparados en territorio estatal

Michelle Mtzbachesdestacadomunicipio

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la conectividad vial, en lo que va de la actual administración el Gobierno del Estado ha reparado más de 62 mil 600 baches, que equivalen a una superficie de 82 mil metros cuadrados.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realiza estos trabajos de conservación con el uso del sistema de inyección “Jetpatcher”, tecnología que permite la reparación rápida, segura y duradera de este tipo de averías en calles y carreteras.

Mediante estas acciones se ha beneficiado a más de 3.4 millones de chihuahuenses, que tienen la posibilidad de viajar por calles y carreteras seguras, y transitables.

Entre 2022 y 2024 fueron atendidos 41 mil hundimientos en tramos carreteros y vialidades de localidades de municipios como Aldama, Allende, Bocoyna, Hidalgo del Parral, Jiménez, Meoqui, Rosales, entre otros.

En Balleza, Camargo, Chihuahua, Coronado, Cusihuiriachi, Satevó y Ojinaga, fueron tapados más de 21 mil 600 hoyos, un área similar a 18 mil metros cuadrados.

Además se desarrollaron acciones emergentes en rutas estratégicas como la Vía Corta Chihuahua-Parral, Cuauhtémoc-La Junta, Delicias-Saucillo y Bachíniva-Soto Máynez, con una inversión de 49 millones de pesos para la atención de 64 mil metros cuadrados de superficie.

Tags :bachesdestacadomunicipio