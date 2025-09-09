Suma Gobierno del Estado más de 62 mil baches reparados en territorio estatal

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la conectividad vial, en lo que va de la actual administración el Gobierno del Estado ha reparado más de 62 mil 600 baches, que equivalen a una superficie de 82 mil metros cuadrados.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realiza estos trabajos de conservación con el uso del sistema de inyección “Jetpatcher”, tecnología que permite la reparación rápida, segura y duradera de este tipo de averías en calles y carreteras.

Mediante estas acciones se ha beneficiado a más de 3.4 millones de chihuahuenses, que tienen la posibilidad de viajar por calles y carreteras seguras, y transitables.

Entre 2022 y 2024 fueron atendidos 41 mil hundimientos en tramos carreteros y vialidades de localidades de municipios como Aldama, Allende, Bocoyna, Hidalgo del Parral, Jiménez, Meoqui, Rosales, entre otros.

En Balleza, Camargo, Chihuahua, Coronado, Cusihuiriachi, Satevó y Ojinaga, fueron tapados más de 21 mil 600 hoyos, un área similar a 18 mil metros cuadrados.

Además se desarrollaron acciones emergentes en rutas estratégicas como la Vía Corta Chihuahua-Parral, Cuauhtémoc-La Junta, Delicias-Saucillo y Bachíniva-Soto Máynez, con una inversión de 49 millones de pesos para la atención de 64 mil metros cuadrados de superficie.