Alerta DSPM por hackeos a usuarios de redes sociales

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de su Policía Cibernética, sugiere a los usuarios tomar en cuenta las recomendaciones básicas para hacer un uso seguro y evitar que sus cuentas, sobre todo de WhatsApp puedan ser intervenidas.

Las cuentas hackeadas son utilizadas para cometer delitos tales como extorsiones y fraudes principalmente y otros como amenazas, suplantación de identidad o sextorsiones, por citar algunos delitos que suelen hacer utilizando la red de contactos registrados en el celular.

En lo que va del año la Policía Cibernética ha brindado apoyo a 93 personas por esta problemática y para evitar que más ciudadanos se conviertan en víctimas de ciberdelincuentes, se emiten las siguientes recomendaciones:

• Activa la verificación en 2 pasos en tus redes sociales (WhatsApp-Facebook

• No brindes información personal a desconocidos

• No abras enlaces sospechosos

• Cerciórate que la dirección URL sea la correcta

Si tienen dudas o necesitas orientación, comunícate al teléfono de la Policía Cibernética 614-442-73-00 ext. 3214, o acude directamente a la Comandancia Norte, en la avenida Homero. Ante cualquier emergencia, marca a la línea 9-1-1.