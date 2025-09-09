Anuncian cierre de vialidades por Fiestas Patrias

HomeLocalAnuncian cierre de vialidades por Fiestas Patrias
Con motivo de los festejos patrios, el Gobierno del Estado anunció el cierre temporal de la calle Aldama, entre las avenidas 11 y 17, donde se instalará el escenario principal de las celebraciones de septiembre.

Los trabajos de montaje iniciaron este martes 9 de septiembre con restricciones parciales al tránsito vehicular. No obstante, a partir del sábado 13 y hasta el martes 16, la vialidad permanecerá cerrada por completo para dar paso a las actividades del Grito de Independencia y al programa cultural previsto en el primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a planear con anticipación sus traslados y considerar rutas alternas, pues se prevé mayor carga vehicular en las calles cercanas al Centro Histórico. Elementos de la Policía Vial estarán asignados a la zona para orientar a los conductores y mantener el orden en la circulación.

El Gobierno del Estado señaló que estas medidas buscan garantizar tanto la seguridad de los asistentes como el adecuado desarrollo de los eventos patrios.

