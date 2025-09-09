Anuncian cierre de vialidades por Fiestas Patrias

Con motivo de los festejos patrios, el Gobierno del Estado anunció el cierre temporal de la calle Aldama, entre las avenidas 11 y 17, donde se instalará el escenario principal de las celebraciones de septiembre.

Los trabajos de montaje iniciaron este martes 9 de septiembre con restricciones parciales al tránsito vehicular. No obstante, a partir del sábado 13 y hasta el martes 16, la vialidad permanecerá cerrada por completo para dar paso a las actividades del Grito de Independencia y al programa cultural previsto en el primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a planear con anticipación sus traslados y considerar rutas alternas, pues se prevé mayor carga vehicular en las calles cercanas al Centro Histórico. Elementos de la Policía Vial estarán asignados a la zona para orientar a los conductores y mantener el orden en la circulación.

El Gobierno del Estado señaló que estas medidas buscan garantizar tanto la seguridad de los asistentes como el adecuado desarrollo de los eventos patrios.