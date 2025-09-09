Desfilarán 690 policías el 16 de septiembre

Julio Salas, comisario en jefe adelantó que para la noche del Grito, en conmemoración del inicio de la independencia de México, se destinarán 190 policías en tres filtros para prevenir el ingreso de armas y drogas, además 690 agentes van a desfilar junto a sus familias en el tradicional desfile el 16 de septiembre.

“Con motivo de las celebraciones patrias, se reforzará la seguridad en la ciudad con la incorporación de 200 agentes en las zonas urbanas fuera del primer cuadro, con el objetivo de prevenir incidentes como robos con violencia en restaurantes o eventos que se realicen en la periferia. Los agentes vana doblar turno”, dijo.

En total, se desplegarán cerca de 400 elementos para resguardar el área del Grito es decir el primer cuadro de la ciudad y al día siguiente, durante el desfile, se contará con la participación de alrededor de 690 agentes marchando en el evento.

Respecto a los filtros de seguridad, el comisario Salas detalló que estarán equipados con detectores de metales, mesas de revisión, un remolque, un perro entrenado en la detección de sustancias y un considerable número de efectivos que vigilarán el ingreso para impedir la entrada de objetos prohibidos.

Se prevé instalar alrededor de ocho filtros, de los cuales la Policía Municipal tendrá a su cargo tres, replicando el esquema de seguridad aplicado en festividades anteriores.