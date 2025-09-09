Invitan a Mega Destilichadero en Chihuahua 2000

En rueda de prensa, José de la Madrid, titular de Servicios Públicos Municipales, realizará un Mega Destilichadero a la colonia Chihuahua 2000 los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre en un horario de 8:00 am a 5:00 pm, por lo que hizo el llamado a la población, destacando que, no quieren decir es la colonia mas sucia pero, quieren enseñarles a procesar la basura de manera correcta.

Lo anterior, tras recibir solicitudes por parte de vecinos de la zona, debido a que personas depositan tiliches en la vía pública en diversos puntos de la mencionada colonia, por lo que hará presencia de cuadrillas de limpieza en un extenso cuadrante.

En este caso, el contenedor del Destilichadero se colocará los días mencionados en las calles Fernando Mayo y Rodolfo Cao Zamudio, en un horario de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, donde los vecinos podrán acudir a depositar sus tiliches.

Aunado a ello, cuadrillas de la dependencia darán rondines para retirar basura de grandes dimensiones en un cuadrante que comprende de la calle Cantillo, avenida Dostoyevski, avenida De las Industrias y vialidad Los Nogales.

Dentro de ese cuadrante en mención, se invita a los vecinos a sacar los tiliches a pie de banqueta y de ahí serán retirados por personal del Gobierno Municipal.

Además de la atención que se brindará el sábado y domingo con el programa Destilichadero, se realizarán acciones de limpieza, corte de hierba y papeleo entre las calles del cuadrante antes señalado.