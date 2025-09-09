Se desmaya la nueva ministra de Salud sueca

La nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, se desplomó este miércoles en medio de la conferencia de prensa en la que el gobierno presentaba su remodelación del gabinete. Según el registro del acto, Lann fue auxiliada y retirada de la sala; minutos después regresó para explicar que sufrió “una caída en el azúcar en la sangre” y reanudar brevemente su intervención.

El episodio ocurrió mientras se detallaban los cambios en el Ejecutivo tras la salida de Acko Ankarberg Johansson, quien renunció al cargo de ministra de Salud a inicios de semana. Lann, dirigente de los Demócratas Cristianos (KD) y hasta ahora concejal en Gotemburgo, asumió el portafolio con efecto inmediato.

La designación de Lann se produce en un contexto de presión sobre el sistema sanitario sueco y en medio de debates por reformas al modelo de atención y financiación. Su perfil político está ligado a las agendas de salud y cuidados desde el ámbito municipal y partidario.

De acuerdo con información pública, Lann ha integrado instancias vinculadas a la organización y responsabilidad del sistema de salud, y forma parte de la estructura nacional de KD. En la práctica, la continuidad de la agenda sanitaria —que incluye tiempos de espera, disponibilidad de personal y coordinación entre niveles de atención— quedará ahora bajo responsabilidad de Lann, quien deberá además gestionar la interlocución con regiones y municipios.

La conferencia continuó sin mayores incidentes tras su retorno, aunque los organizadores concluyeron el acto poco después. No se reportaron nuevas complicaciones de salud. La oficina de gobierno no emitió un parte médico adicional ni aclaró si Lann se someterá a revisiones preventivas derivado del episodios de hipoglucemia.