Celebran triunfo de Cabo Verde

fuente: ESPN

Se desató la pasión en Cabo Verde tras su triunfo de 1-0 sobre Camerún en la Eliminatoria Africana, lo que pone a la selección muy cerca de conseguir su boleto al Mundial 2026, duelo que se celebró en el Estadio Nacional

Dailon Livramento fue el único anotador del partido, tanto que lo hizo al minuto 54’ tras culminar un contragolpe.

Cabo Verde supo manejar la ventaja hasta el silbatazo final, momento en el que algunos aficionados dejaron sus lugares para invadir la cancha del Estadio Nacional para celebrar la victoria.

Tras ocho jornadas, Islas de Cabo Verde lidera el Grupo D de la Eliminatoria con 19 puntos (Diferencia de +5) por 15 de Camerún (Diferencia de +10).

Las Eliminatorias de África iniciaron el 15 de noviembre de 2023 y terminarán el mismo mes de 2025.

África reparte nueve boletos para el Mundial 2026.