A punto de concluir construcción de auditorio de usos múltiples del Centro STEM Municipal San Quintín

El Gobierno Municipal, a través del DIF, informa los avances de la construcción de un auditorio de usos múltiples en el Centro STEM Municipal San Quintín ubicado en avenidas Nuevo Milenio y Bahía San Quintín, el cual, con una inversión total de 5 millones 449 mil 178 pesos, busca crear un espacio para el uso y desarrollo integral de las familias.

Entre los trabajos ejecutados destaca la instalación de fachaleta tipo ladrillo en el exterior, cableado eléctrico en todo el edificio, colocación de plafón, puertas de madera, trabajos de pintura e instalación de unidades de climatización, garantizando un espacio funcional, moderno y seguro para eventos y actividades comunitarias.

Dentro de la misma inversión, se incluye el mejoramiento de la imagen urbana en el acceso al Centro San Quintín, con aplicación de mezcla asfáltica caliente en baches y renivelaciones, colocación de mampostería con mortero, pintura vinílica, rehabilitación de áreas verdes e instalación de alumbrado público en el área de estacionamiento.

Este espacio viene a complementar el Centro STEM Municipal San Quintín, donde se imparten clases de robótica y adicional a esto, las familias podrán encontrar sus actividades recreativas y deportivas favoritas dentro del Centro.

Es importante recalcar que el Centro STEM San Quintín está abierto a todo público con costos accesibles. Para más información, pueden comunicarse al 072, extensión 2282 en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm, donde atenderá personal de centros comunitarios del DIF Municipal

Con estas acciones, el Gobierno Municipal trabaja en crear obras donde las familias puedan desarrollarse, convivir y fortalecer el tejido social de Chihuahua Capital.