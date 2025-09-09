Recibe alcalde a la magistrada presidenta del TSJ

Este día, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió en su despacho a la magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval.

En una visita de cortesía, la magistrada habló con el alcalde sobre distintos temas de interés, especialmente de esta frontera, por lo que el edil le reiteró el apoyo del Gobierno Municipal.

“Le agradezco mucho la visita porque está arrancando junto con el Pleno de Magistrados los trabajos del Poder Judicial en Chihuahua, ellos fueron electos por la ciudadanía y le ofrecí toda la colaboración institucional que el Gobierno Municipal pueda darles en los temas que podamos coadyuvar y trabajar juntos”, expresó.

El Presidente Pérez Cuéllar celebró la disposición de Herrera Sandoval, así como sus deseos por trabajar de manera eficiente y eficaz.

“Le deseo el mejor de los éxitos”, señaló el Alcalde.

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Presidente Municipal se tomaron varias fotografías en la sala José Reyes Estrada, de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”.

La magistrada inició su primera gira de trabajo en el Distrito Judicial Bravos para dar la bienvenida a las nuevas magistradas y magistrados, así como a juezas y jueces de las materias civil, familiar y laboral.