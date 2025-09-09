Exige Yesenia Reyes recursos federales inmediatos para atender desastres naturales en Chihuahua

Tras la inundación ocurrida en Colonia Juárez, en el municipio de Casas Grandes, que dejó más de 140 familias damnificadas y provocó la muerte de una persona, la diputada Yesenia Reyes exhortó al Gobierno Federal a destinar una partida presupuestal inmediata para atender desastres naturales de esta magnitud.

La legisladora panista recordó que el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) garantizaba recursos multianuales para emergencias, con ingresos promedio de 25.76 mil millones de pesos entre 2008 y 2020, llegando a ejercer 33,438 millones en 2018. Con su desaparición en 2020, los apoyos dependen del Presupuesto de Egresos anual, sujeto a recortes y decisiones discrecionales, lo que ha generado retrasos en la atención a damnificados.

“No es aceptable que frente a tragedias como la de Casas Grandes las familias estén desprotegidas por la falta de un instrumento federal. La desaparición del FONDEN dejó en vulnerabilidad a las comunidades y hoy urgen recursos inmediatos para la reconstrucción y la recuperación de la zona afectada”, señaló Reyes.

El exhorto de la diputada busca que se retome un esquema sólido de atención a desastres que dé certeza presupuestal, coordinación y respuesta rápida, con el fin de que la ayuda llegue sin demoras y la reconstrucción deje de depender de decisiones discrecionales del presupuesto federal.