Inicia la “Semana Nacional de Salud Pública” en Chihuahua

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud llevó a cabo el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública en Creel, municipio de Bocoyna, que se desarrollará bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”.

Mediante esta estrategia, instituciones, sectores de la sociedad y comunidades, se coordinan con el propósito de impulsar acciones integrales que promuevan hábitos saludables, entornos seguros y la prevención de enfermedades en beneficio de la población.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza, dijo que Creel fue seleccionado como sede del inicio de actividades, debido a su relevancia estratégica como cabecera del distrito y punto de conexión entre las distintas comunidades serranas.

Añadió que es una localidad con alta concentración de población rarámuri y mestiza, lo que permite implementar acciones con un enfoque intercultural y fortalecer la corresponsabilidad comunitaria en la prevención de enfermedades.

Señaló que iniciar en esta población la Semana Nacional de Salud Pública, simboliza el compromiso de acercar los servicios a las comunidades con mayores retos, visibilizar sus problemáticas y promover la participación de la ciudadanía en el cuidado de la salud.

Durante esta semana se pondrá a disposición de la ciudadanía actividades como ferias de salud, servicios de vacunación, salud reproductiva, bucal y mental, acciones de interculturalidad como muestras de medicina tradicional y de alimentos típicos de la región, entre otros.

Estas acciones se desarrollarán en escuelas, centros de trabajo, comunidades, albergues y espacios de convivencia, con el objetivo de estar más cerca de la población y garantizar que todos los habitantes, tengan acceso a los servicios de salud.

Baeza invitó a la población a acercarse a su Centro de Salud más cercano o consultar las redes sociales de la dependencia, para conocer la programación