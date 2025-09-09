Trabaja Gobierno Municipal en limpieza de cemento en el periférico de la Juventud

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja en la limpieza del cemento que un camión tiró en el periférico de la Juventud, a la altura de la colonia Campesina.

Tras los hechos, personal de la mencionada dependencia acudió a retirar y despejar la concurrida vía para poder dejar el libre paso a los vehículos.

Para ello se está empleando un minicargador, un dompe, cuatro trabajadores manuales además de una barredora mecánica para dar el afine de la zona.

Se contempla que los trabajos pudieran extenderse hasta la 5:00 de la tarde.