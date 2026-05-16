Desmienten internación de emergencia de Luis Miguel en Nueva York: esto dijeron personas cercanas al cantante

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PorIgnacio Izquierdo

Tras rumores en redes, se aclararon dudas sobre la salud de “El Sol de México”

Este 15 de mayo se difundió la supuesta internación de Luis Miguel en Nueva York tras presentar un “problema cardiaco” que requirió atención médica de emergencia. Estos problemas, suelen ser bastante delicados, por lo que la salud del cantante se volvió tema de conversación.

La información difundida por la creadora de contenido Chamonicen su cuenta de redes sociales, detallaba:

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York.”

Quien también informó de la supuesta internación de Luis Miguel en Nueva York fue Gelena Solano, colaboradora del conocido programa El Gordo y la Flaca y citó “fuentes allegadas a la redacción”.

Luis Miguel goza de buena salud, pese a rumores y noticias falsas. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

No obstante, fuentes cercanas a Luis Miguel desmintieron los hechos y aseguraron que, contrario a lo que se decía, el artista goza de perfecta salud. Por supuesto, todo lo que se dijo en redes sociales e incluso en diversos medios de comunicación tanto nacionales como internacionales forman parte del terreno de las “fake news”.

Cabe recordar que, cuando El Sol de México se retira del ojo público, es cuando comienzan las teorías sobre su vida privada que, siempre, resultan ser falsas o exageradas.

Luis Miguel se ha mantenido alejado de redes sociales, con su última aparición pública registrada hace aproximadamente un mes en un restaurante de Salamanca junto a su novia Paloma Cuevas.

Los problemas de salud que ha atravesado Luis Miguel

El cantante mexicano Luis Miguel volvió en 2023 a los escenarios del mundo. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Existen padecimientos médicos confirmados públicamente que han marcado la carrera de Luis Miguel y afectado directamente su actividad artística.

Uno de los más graves fue el desarrollo de tinnitus, conocido también como acúfenos, condición auditiva caracterizada por zumbidos persistentes sin fuente externa identificable.

La causa ocurrió durante un concierto en Lima, Perú, en 2005, cuando un fallo en el sistema de audio produjo un fuerte impacto acústico en uno de sus oídos. Esto ocasionó daños auditivos permanentes.

La gravedad del caso para un cantante de su talla quedó reflejada en su serie biográfica, donde se mostró el proceso de adaptación y las terapias requeridas para que Luis Miguel pudiera continuar cantando pese al zumbido constante. Pese a las afectaciones de salud, Luis Miguel protagonizó en los recientes años una de las giras internacionales más exitosas en la historia de la música en español (Foto AP/Eduardo Verdugo)

En 2015 se reportó otro episodio crítico para su carrera. Tras suspender varios conciertos programados en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, comenzaron las especulaciones sobre supuestos excesos o problemas personales.

Su médico confirmó entonces que el artista sufría rinofaringitis aguda, una inflamación intensa de las vías respiratorias superiores, especialmente en nariz y garganta, que impedía plenamente el uso profesional de su voz. Por indicación médica, el intérprete tuvo que guardar reposo absoluto y cancelar las fechas comprometidas.

La carga física de las giras internacionales también ha sido un factor presente en sus cuadros clínicos. En los últimos años, los problemas respiratorios, la ronquera y afecciones de garganta han obligado a Luis Miguel a cancelar conciertos en distintas ocasiones y a permanecer bajo observación médica durante cortos periodos.

A pesar de los problemas de salud, Luis Miguel logró concluir una gira mundial que comenzó en 2023 y que recorrió diversos países alrededor del planeta. Su gira se convirtió en la más exitosa de la historia encabezada por un artista latino. Hoy en día, dicho título lo ostenta la colombiana Shakira.

Luis Miguel conserva un lugar central en la industria musical y sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música en español. Actualmente, millones de seguidores permanecen atentos a su próximo movimiento musical