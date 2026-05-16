Santiago de la Peña virtual candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua: GobernArte.

De acuerdo con los más recientes ejercicios de medición publicados por GobernArte, el actual Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, se posiciona con el perfil mejor posicionado de las figuras mejor posicionadas rumbo a la elección por la alcaldía de Chihuahua en 2027, mostrando además un crecimiento sostenido en las preferencias ciudadanas dentro del PAN.

En la encuesta correspondiente a noviembre de 2025, Santiago de la Peña registraba un 19.9% de preferencia interna entre los perfiles panistas evaluados. Sin embargo, para mayo de 2026 el funcionario alcanzó el 28.5%, convirtiéndose en el aspirante mejor posicionado de su partido y reflejando un incremento de 8.6 puntos porcentuales en apenas seis meses.

El estudio muestra que el PAN continúa encabezando la intención de voto por partido en Chihuahua capital con 46.1%, por encima de Morena, que registra 32.7%.

El crecimiento del funcionario estatal responde a una mayor presencia pública, así como al posicionamiento que ha logrado dentro de la administración estatal y entre distintos sectores ciudadanos.

La encuesta fue realizada en Chihuahua capital del 9 al 14 de mayo de 2026, con una muestra de 500 entrevistas y un nivel de confianza del 95%, según información de la propia casa encuestadora.