Se incendia vehículo de exhibición sobre el Teófilo Borunda; consumió estructura promocional

Un fuerte incendio movilizó a cuerpos de emergencia durante la mañana de este sábado sobre la avenida Teófilo Borunda, frente a la Universidad Politécnica de Chihuahua, luego de que un vehículo utilizado con fines de exhibición comenzara a arder en llamas.

El automóvil se encontraba montado sobre una tarima promocional a la altura de la agencia Reliz, estructura que terminó completamente calcinada debido a la intensidad del fuego.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y realizaron maniobras para sofocar el siniestro, evitando que las llamas se propagaran hacia otras áreas cercanas o provocaran daños mayores.

De acuerdo con los primeros informes, hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el hecho.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni daños adicionales derivados del fuego.