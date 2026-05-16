PAN respalda a Maru Campos con desplegado: “Chihuahua no se entrega”

El Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua publicó un desplegado en el que expresó su respaldo “firme y absoluto” a la gobernadora Maru Campos, en medio de la polémica generada por señalamientos y manifestaciones impulsadas por actores de Morena.

Bajo el lema “Chihuahua no se entrega”, el comité estatal panista aseguró que en la entidad se continuará defendiendo “la ley, las instituciones y la tranquilidad de las familias”, además de rechazar lo que calificaron como intentos de desinformación y división.

En el documento, Acción Nacional sostuvo que en Chihuahua no permitirán que “el narcotráfico se apodere del Estado”, al tiempo que criticaron a gobiernos de Morena, señalando presuntos pactos con el crimen organizado en otras entidades del país.

Asimismo, el PAN afirmó que la soberanía “se defiende con resultados, no con pactos”, y acusó a Morena de buscar confrontación y “cortinas de humo” para distraer a la ciudadanía.

El desplegado también destaca que la administración estatal encabezada por Maru Campos ha dado resultados en materia de seguridad y defensa del estado de derecho, asegurando que la mandataria ha demostrado “carácter para enfrentar los retos del estado sin esconderse ni evadir responsabilidades”.

Finalmente, el Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, encabezado por su presidenta Daniela Álvarez Hernández, reiteró su compromiso de seguir trabajando por instituciones fuertes, seguridad para las familias y paz para los chihuahuenses.