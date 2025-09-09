Adán Augusto López no ha sido llamado a declarar

fuente. EXCELSIOR

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que Adán Augusto López no ha sido citado a declarar por el caso de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presuntamente ligado al grupo criminal ‘La Barredora’.

La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo (Hernán Bermúdez) y a partir de este momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados”, respondió tras ser cuestionado sobre el exsecretario de Gobernación.

Van por Bermúdez Requena

El funcionario añadió que uno de los ayudantes del exsecretario de Seguridad de Tabasco se acogió a un criterio de oportunidad para otorgar información valiosa que permitió que se afianzara la ficha de Interpol.

Otro de sus ayudantes se acogió a un criterio de oportunidad y nos dio información muy valiosa que nos ha permitido, primero establecer la ficha roja, hablar con las autoridades de Interpol del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona”, sostuvo.

Gertz Manero se dijo confiado en que el exfuncionario será localizado porque “Interpol es muy eficiente” y agregó que una vez sea detenido, se tendrá toda la información sobre el caso.