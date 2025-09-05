Anuncian nuevo panteón municipal al norte de la ciudad

Tras las inundaciones registradas en junio pasado, que ocasionaron severos daños en el Panteón Municipal 3, ubicado en la colonia El Porvenir, el titular de Servicios Públicos José de la Madrid, anunció la puesta en marcha de un nuevo proyecto.

Se trata de la construcción de un panteón municipal al norte de la ciudad, con el objetivo de garantizar espacios seguros y adecuados para este servicio.

La autoridad municipal adelantó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la ubicación y las características de esta obra.