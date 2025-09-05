Días nublados con probabilidad de lluvia para este fin de semana: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que, para este fin de semana del 5 al 7 de septiembre, se esperan días nublados con probabilidad de lluvia en distintos momentos del día.

De acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional, para este viernes se espera un día mayormente nublado, con una temperatura máxima de 25°C y mínima de 18°C, además de una probabilidad de lluvia del 41 por ciento durante la tarde.

Para este sábado de igual manera se esperan cielos mayormente nublados, con temperaturas que oscilarán entre los 27°C de máxima y 19°C de mínima, con probabilidad de lluvia del 24 por ciento por la tarde, con posibilidad de chubascos aislados.

El domingo para cerrar el fin de semana se espera un día parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 30°C de máxima y 19°C de mínima, la probabilidad de lluvia será menor, del 15 por ciento por la tarde.

Recomendaciones:

Evitar cruzar arroyos, cauces de agua o vialidades inundadas.

No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Conducir con precaución y reducir la velocidad en caso de pavimento mojado.

Ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato al 9-1-1.