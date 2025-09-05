Rehabilitará JMAS Chihuahua línea de drenaje en la avenida Juan Escutia este lunes

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este lunes 8 de septiembre, realizará los trabajos de rehabilitación de línea de drenaje en la avenida Juan Escutia, entre De las Industrias y calle Rufino Tamayo.

Debido a las maniobras, se cerrarán dos carriles en sentido oriente-poniente sobre la vía Juan Escutia, por lo que quedará libre para la circulación el correspondiente al lado izquierdo.

En sentido poniente-oriente, estará cerrado el carril izquierdo a la altura de la avenida De las Industrias, por lo que se recomienda a quienes transitan por la zona tomar las debidas precauciones para evitar un posible congestionamiento vial.

Se exhorta además a respetar en todo momento los señalamientos que se encontrarán debidamente colocados por parte del organismo.

Con estas acciones, la JMAS Chihuahua refrenda el compromiso con la ciudadanía de trabajar para brindar mejores servicios, con la construcción y mantenimiento de nuevas redes de agua potable y alcantarillado sanitario.