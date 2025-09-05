Estas son las zonas donde Municipio atenderá baches este 5 de septiembre.

Se han atendido más de 40 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas realizará trabajos de bacheo este 5 de septiembre, mediante el programa emergente. en las colonias Industrial, Ranchería Juárez, Unidad Popular, Magisterial Universidad y Riberas de Sacramento, así como en la avenida Tecnológico.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta la mañana de este jueves 4 de septiembre, se han atendido 23 mil 905 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 42 mil 548 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.