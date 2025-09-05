Anuncian Agroexpo Chile Verde 2025 en NCG

La Universidad Tecnológica de Paquimé será sede de la Agroexpo Chile Verde 2025 los días 25 y 26 de septiembre, un evento de entrada libre que reunirá a productores, empresarios, académicos y representantes de gobierno en torno a la cadena de valor de este cultivo característico del Noroeste de Chihuahua.

El encuentro contará con exposición de insumos, servicios, maquinaria, degustaciones, conferencias, concursos gastronómicos, talleres de innovación agrícola y espacios de negocios, con el objetivo de impulsar la competitividad y abrir nuevos mercados para el chile verde.

Diego Bustillos, presidente del Consejo de Desarrollo Económico del Noroeste de Chihuahua, destacó que la Agroexpo busca consolidarse como un referente nacional, generando oportunidades de colaboración y fortaleciendo la innovación en un sector clave para la economía regional.