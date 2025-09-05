HomeLocalRenuevan mandos en áreas de la FGE
Renuevan mandos en áreas de la FGE

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó sobre ajustes en la estructura de la institución, con la intención de reforzar el combate a la delincuencia y mejorar los resultados en la investigación de delitos prioritarios.

En la Fiscalía de Operaciones Estratégicas fue designado Arturo Zuany, abogado con posgrado en Derechos Humanos y con experiencia destacada en la atención de casos de secuestro y extorsión.

Por su parte, la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigaciones quedará a cargo de Pedro Oseguera, criminólogo con maestría en Seguridad Pública, quien cuenta con más de dos décadas de servicio en la corporación y recientemente ocupaba el cargo de primer comandante en la zona occidente.

