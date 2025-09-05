Arranca instalación de alcantarillado en Las Norias

La Dirección de Obras Públicas, inició los trabajos de construcción de líneas de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia Las Norias garantizando a los vecinos del sector la disposición de este importante servicio para el deshecho de aguas residuales.

Entre las labores a realizar se encuentran la introducción de líneas generales de drenaje y atarjeas de 12 y 16 pulgadas de espesor, introducción de descargas sanitarias, registros de albañal y construcción de pozos de visita para mantenimiento de las líneas, con una inversión de más de 19 millones de pesos.

Más de 900 habitantes de calles como Madre Selva, Filemón Rojas, Moisés Camacho, Carlos A. Antúnez, Lourdes C. Lucero, Melquiades Gutiérrez, entre otras más, podrán mejorar su calidad de vida.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal, dirigido por el alcalde Marco Bonilla, tiene como propósito brindar a las familias un servicio fundamental que favorezca la mejora de su calidad de vida, su salud y el entorno en el que habitan.