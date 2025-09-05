*¡Agenda cita! Estará el Esterimóvil de Municipio en el centro comunitario Mármol III*- _Se brindará servicio de esterilización gratuito para perros y gatos del 8 al 12 de septiembre__*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de septiembre de 2025.-*_ El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal informa que el Esterimóvil ofrecerá servicio gratuito de esterilización para perros y gatos del 8 al 12 de septiembre, de 8:30 a 15:00 horas, en el centro comunitario Mármol III. Las personas interesadas en esterilizar a su mascota deberán agendar cita previa al teléfono 614-438-91-96.

Una vez agendada la cita, deben cumplir con los siguientes requisitos:

• No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).

• No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.

• Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

• Llevarlo con collar, correa o en transportadora.

• Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

• Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.

• Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.

Además del Esterimóvil, el Gobierno Municipal abrió recientemente el Centro de Esterilización permanente para mascotas, ubicado en Periférico de la Juventud 7120, que, por apertura, ofrece atención gratuita con cita previa.

La dependencia recuerda que la esterilización de los animales de compañía forma parte de la tenencia responsable y contribuye a prevenir la sobrepoblación y el abandono.