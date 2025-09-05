Maru afirma que su prioridad es Chihuahua

La gobernadora Maru Campos respondió este viernes a las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quienes la mencionaron como una de las figuras con potencial para contender en la elección presidencial de 2030.

Campos dijo sentirse halagada por las referencias, pero dejó claro que su atención está puesta en el presente: “Me honra que me tomen en cuenta, sin embargo, mi responsabilidad está en Chihuahua, donde aún hay mucho trabajo por hacer”.

La mandataria estatal evitó hablar de proyectos políticos a futuro y subrayó que su compromiso inmediato es cumplir con los chihuahuenses y consolidar los programas de gobierno en marcha.

Con esta postura, Campos buscó marcar distancia de las especulaciones sobre una eventual candidatura, enfatizando que su prioridad sigue siendo la gestión local.