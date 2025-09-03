Prepara Dspm plan de acción para prevenir incendios en el Centro

El subdirector de bomberos Carlos Martínez, informo que fueron tres cubículos los afectados que tuvieron que aperturar para sofocar el fuego la noche martes en la zona comercial conocida como El Pasito, en la zona centro.

Sería dentro de tres días cuando el peritaje de encuentre completo.

Adelantó que por instrucción del director Julio Salas, preparan un plan de acción conjunta para verificar zonas de oportunidad de mejora en zonas comerciales que ayuden a prevenir incendios.

Por lo anterior, instalarán un centro de mando en la calle Libertad a mediados del mes de septiembre.