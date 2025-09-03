Comienzan trabajos de pavimentación de la calle Tierra y Libertad

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, inició con la pavimentación con concreto hidráulico la calle Tierra y Libertad en el tramo que abarca de la calle María Elena Hernández a la calle Ciudad Parral de la colonia Revolución.

Esta obra que beneficiará directamente a más de mil vecinos del sector, responde a la necesidad de brindar una mejor conexión entre las calles de la colonia Revolución y garantizar un tránsito ágil y seguro entre dichas calles.

Con una inversión mayor a los 6 millones de pesos, se llevarán a cabo trabajos preliminares con la instalación de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias, red de agua potable y tomas domiciliarias, mejoramiento de terracerías, para dar paso a la pavimentación con concreto hidráulico en 3 mil 600 metros cuadrados y finalizar con la pintura vial.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la ciudadanía al continuar con proyectos de pavimentación que mejoran la calidad de vida de las familias al agilizar la movilidad de peatones y automovilistas.