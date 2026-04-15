Capacitan a personal del Museo Casa Chihuahua con taller “Ponte en Mis Zapatos”

A fin de impulsar un turismo inclusivo para personas con alguna discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) impartió el taller “Ponte en Mis Zapatos” al personal del Museo Casa Chihuahua, para sensibilizar en cuanto a accesibilidad y ofrecer una mejor experiencia a las y los visitantes.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que para la administración estatal es fundamental que los espacios públicos cuenten con condiciones e instalaciones adecuadas, a fin de que este sector de la población pueda disfrutar plenamente de las exposiciones culturales.

Dijo que, personal especializado de la Dirección de Grupos Vulnerables implementó dicha capacitación a guías turísticos y personal administrativo, con actividades participativas que permiten conocer los retos a los que se enfrentan las personas con distintas discapacidades, al acudir a recintos como este.

El funcionario aseguró que estos adiestramientos han tenido éxito en los sectores público y privado, ya que permiten ofrecer una mejor atención y realizar adecuaciones en las instalaciones, con el objetivo de impulsar la accesibilidad.

Tras concluir la capacitación, el personal del Museo Casa Chihuahua agradeció al equipo de la Dirección de Grupos Vulnerables por fomentar la inclusión en diversos sectores, en este caso el turístico, para que las personas con alguna discapacidad puedan disfrutar plenamente de los museos.

El taller “Ponte en Mis Zapatos” de la SDHyBC está dirigido al público en general, así como a empresas e instituciones públicas y privadas; se imparten de manera gratuita en todo el estado y pueden solicitarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17919.