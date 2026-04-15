Diputada y vecinos obligan al Municipio a devolver el parque que quiso arrebatar

Lo que comenzó como una preocupación legítima de las familias del Fraccionamiento San Pablo hoy se ha convertido en un claro ejemplo de que cuando la ciudadanía se organiza y levanta la voz, las decisiones de gobierno tienen que cambiar.

En un inicio, el Municipio de Ciudad Juárez pretendía destinar un predio, originalmente contemplado como área verde, para la construcción de viviendas bajo el esquema de “casas del bienestar”, sin consulta previa ni diálogo con las y los vecinos del sector.

Una decisión que ignoraba por completo la necesidad urgente de espacios de convivencia, recreación y desarrollo para niñas, niños y familias.

Ante esta situación, la diputada Xóchitl Contreras intervino de manera firme y directa, acompañando a los vecinos y gestionando ante el Gobierno del Estado los recursos necesarios para rescatar este espacio y convertirlo en un parque familiar.

Gracias a estas gestiones, se logró asegurar una inversión importante, beneficiando a más de 700 familias con un proyecto que contempla cancha de usos múltiples, ejercitadores, parque canino y juegos infantiles.

Sin embargo, tras la presión social y la intervención de la diputada Xóchitl Contreras , el propio Municipio anunció que ahora realizará la construcción del parque, a través del presupuesto participativo, luego de señalar previamente que no existían recursos y de haber frenado la intervención estatal.

La diputada fue contundente al señalar que esta decisión no responde a una voluntad inicial del gobierno municipal, sino a la exigencia legítima de las familias juarenses.

“Primero quisieron quitarles su parque y hoy, después de la presión ciudadana y mi intervención, resulta que siempre sí lo van a construir.

Qué bueno que corrigieron, aunque haya sido porque los vecinos les demostraron que no pueden decidir por encima de la comunidad”, expresó Xóchitl Contreras.

Asimismo, la legisladora dejó claro que lo verdaderamente importante no es quién realice la obra, sino que se cumpla con la gente y se garantice un espacio digno para las familias.

En ese sentido, exigió públicamente al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar que este anuncio no se quede en discurso, sino que se traduzca en hechos concretos, solicitando una fecha clara de inicio de obra, un calendario de ejecución y total transparencia en el uso de los recursos.

“Los vecinos no quieren más promesas ni publicaciones; quieren resultados. Juárez necesita más parques, más áreas verdes y más espacios para nuestras familias, no menos”, puntualizó.

La diputada reconoció la valentía y unidad de las y los vecinos de San Pablo, quienes defendieron su derecho a un entorno digno para sus hijos y sus familias.“Esta es una victoria de la gente. Cuando la ciudadanía participa, sí se pueden lograr cambios reales.

Desde el Congreso seguiremos vigilantes para que este parque se construya y se entregue como se merece la comunidad”, concluyó.

Con estas acciones, la diputada Xóchitl Contreras reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para construir una mejor Ciudad Juárez, donde las decisiones públicas respondan verdaderamente a las necesidades de la gente.