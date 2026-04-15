Anuncia Alma Portillo jornada permanente de “caza” de fugas de agua

La legisladora señaló que, durante sus recorridos por la ciudad, se ha encontrado con decenas de fugas que la Junta de Agua no atiende, pese a los reportes de la ciudadanía.“Los vecinos y vecinas están cansados de reportar el desperdicio de agua que se genera en las calles por falta de atención de la Junta de Agua; no atienden los reportes y, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera toman ya las llamadas”.

Portillo evidenció la incongruencia en la respuesta con la que los funcionarios del agua justifican la falta de entrega del vital líquido a los hogares, misma en la que alegan carencia del recurso; sin embargo, en la realidad lo desperdician sin control en decenas de fugas distribuidas por toda la ciudad, incluidas aquellas colonias en las que menos llega a los hogares.

Recordó que, en meses recientes, ha emprendido diversas jornadas de detección de fugas en las que la ciudadanía ha participado de forma activa enviándole reportes que la Junta de Agua no atiende.

Cada una de las campañas que ha emprendido para la detección y denuncia de fugas, aseguró, ha derivado en la atención inmediata de la autoridad responsable, es decir, la Junta de Agua, lo que deja en evidencia que la dependencia tiene la capacidad técnica y financiera para atender la situación, pero no la voluntad, pues responde únicamente a la exhibición pública y mediática de su negligencia.

La diputada parralense pidió a la ciudadanía contactarla mediante sus redes sociales para informar sobre las fugas que sean detectadas en la vía pública, pues entre más vigilantes haya operando en la estrategia, con mayor fuerza se impulsarán resultados.