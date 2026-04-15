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Realiza ¡ah Chihuahua! kick off rumbo al Tianguis Turístico 2026

Michelle MtzAh chihuahuatianguisturistico

Chihuahua continúa con la promoción de su amplia oferta turística y una delegación conformada por 40 touroperadores, hoteles y otros organismos, se encuentra lista para ser parte del Tianguis Turístico Acapulco 2026, el evento más relevante del sector turístico de México y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores.

Por ello, este se realizó el kick off con todos los involucrados, para ultimar detalles previo a esta gran oportunidad de llegar a cientos de compradores, establecer alianzas estratégicas entre la industria y ampliar la presencia de en mercados internacionales.

La delegación que asiste al Tianguis Turístico está encabezada por Edibray Gómez Gallegos, secretario de Turismo de Chihuahua y Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Chihuahua ¡ah Chihuahua!, quien destacó el creciente interés por nuestro estado, derivado de las campañas de promoción y el compromiso de la cadena turística.

El Tianguis Turístico 2026, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril en Expo Mundo Imperial, ha confirmado la participación de las 32 entidades de la República, y donde Chihuahua este año destacará el Festival Turismo Aventura (FITA), que cumple 30 años impulsando la aventura y el deporte a lo largo y ancho de estado.

Además, es el evento ideal para poder mostrar todas las bondades del destino y la amplia gama que tiene para ofrecer a turistas nacionales e internacionales.

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