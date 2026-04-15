Inicia SCOP rehabilitación del Periférico de la Juventud para mejorar la seguridad vial

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inició trabajos de rehabilitación en tramos aislados del Periférico de la Juventud, entre el Distribuidor Tricentenario y el Circuito Universitario, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de tránsito.

Las labores consisten en el fresado de la carpeta asfáltica y la aplicación de mortero asfáltico, para renovar la superficie de rodamiento en puntos con mayor desgaste; además incluyen la pintura en los carriles, una vez se concluya con la reparación.

La SCOP solicita a la ciudadanía circular con precaución en la zona donde se realizan los trabajos, con la intención de evitar accidentes.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial y brindar traslados más seguros y eficientes a la ciudadanía.