Analizan crear centro de mando para semáforos en Chihuahua

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que la ciudad podría contar con un centro de mando para el control de semáforos, como parte de un proyecto actualmente en análisis de viabilidad.

Explicó que, tras la reunión en la que se presentó la propuesta, se acordó un plazo de dos a tres semanas para evaluar aspectos técnicos, financieros y administrativos, y posteriormente definir los mecanismos para su implementación.

Detalló que en la capital existen 293 cruces vehiculares semaforizados, por lo que el proyecto contempla la modernización gradual del sistema, así como la creación de un centro de control que permita monitorear y operar los semáforos a distancia.

Bonilla señaló que este centro permitiría detectar fallas en tiempo real, como focos fundidos, además de modificar la prioridad del flujo vehicular de forma automática, lo que contribuiría a mejorar la movilidad en la ciudad.

Asimismo, destacó la coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos, al señalar que el municipio está dispuesto a colaborar en función de sus posibilidades, en reciprocidad al apoyo estatal en otros proyectos de infraestructura.

Finalmente, el edil subrayó que, de concretarse, Chihuahua se colocaría a la vanguardia en control vial, aunque precisó que el arranque dependerá de la disponibilidad presupuestal y los tiempos para ejecutar una primera etapa.