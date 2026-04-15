Presentan libro: “Paleta Vegetal de Chihuahua”

El alcalde Marco Bonilla, presentó el libro Paleta Vegetal, herramienta práctica que orienta sobre qué árboles, arbustos y especies son más adecuadas para el clima local, buscando construir una ciudad más sostenible y con mejores espacios verdes.

Este libro promueve el uso de plantas nativas y resistentes, ideales para parques, calles, fraccionamientos y jardines.

Su objetivo es evitar el desperdicio de agua y mejorar la calidad de las áreas verdes en la ciudad, contribuyendo a un entorno más saludable, adaptado al clima y con mejor calidad de vida.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de uniformes a los Guardianes Ecológicos, uniformes que se entregan anualmente, además de un reconocimiento como muestra de agradecimiento por todo el trabajo que realizan en pro del cuidado del medio ambiente de la ciudad.