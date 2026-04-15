Avanza plan de pavimentación con más de 120 calles en proceso: CUM

El gerente general del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Ricardo Santana, informó en entrevista que a una semana de haber asumido el cargo ya se encuentran definidos los trabajos que se desarrollarán durante el resto del año.

Detalló que, como parte del Presupuesto Participativo, se contempla la pavimentación de 50 calles, mientras que otras 71 vialidades se encuentran dentro del programa 50-50, esquema en el que el Municipio aporta la mitad de la inversión y los vecinos el otro 50 por ciento.

Explicó que en este programa los trabajos comienzan una vez que los colonos han cubierto el 70 por ciento de su aportación. Posteriormente, se completa el costo total, se publica la licitación y finalmente se ejecuta la obra.

Santana señaló que, por lo general, las pavimentaciones son trabajos rápidos, con el objetivo de reducir las molestias a la ciudadanía durante su desarrollo.