Reportan hasta bombazos y decenas de sicarios en Nonoava

Habitantes del municipio de Nonoava reportaron una situación de violencia e incertidumbre que, aseguran, se ha prolongado por al menos tres días consecutivos, con presencia de civiles armados, detonaciones de arma de fuego y la suspensión de actividades escolares.

De acuerdo con mensajes enviados por un poblador que solicitó el anonimato por razones de seguridad, durante este periodo se han registrado balaceras en distintos puntos de la localidad, así como la presencia visible de grupos armados que circulan incluso a plena luz del día.

El denunciante indicó que la situación ha generado un ambiente de temor entre los habitantes, quienes aseguran no contar con señal de telefonía en algunas zonas, lo que dificulta la comunicación y la solicitud de auxilio.

Asimismo, señaló que no se ha observado la presencia de corporaciones de seguridad pública ni de fuerzas federales, lo que ha incrementado la preocupación entre la población.

Entre los hechos referidos, se menciona también el uso de artefactos explosivos, lo que habría derivado en la suspensión de clases como medida preventiva, aunque esta información no ha sido confirmada de manera oficial por autoridades educativas.

El habitante hizo un llamado urgente para el envío de fuerzas de seguridad al municipio, al advertir que la situación continúa activa y representa un riesgo para la población civil.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha emitido información oficial respecto a estos reportes.

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