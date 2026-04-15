Volcadura de tráiler desata rapiña en el Libramiento Oriente

Un tráiler de doble remolque protagonizó un accidente la mañana de este día sobre el Libramiento Oriente, en sentido de Delicias hacia Ciudad Juárez, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los remolques se volcó, provocando que la carga de cerámica que transportaba quedara esparcida sobre la cinta asfáltica.

Tras el accidente, vecinos de colonias cercanas como Punta Oriente, Jardines y Urbi Villas acudieron rápidamente al lugar, donde, entre jóvenes y adultos mayores, comenzaron a llevarse la mercancía en vehículos particulares.

Minutos después, elementos de la Policía y de la Guardia Nacional arribaron al sitio para tomar control de la situación, asegurar el área y hacerse cargo del percance, así como evitar mayores actos de rapiña.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de gravedad, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.