“Pinta tu Escuela” con participación interinstitucional dignifica planteles educativos: Myrna Monge

En el marco del inicio de clases para el ciclo escolar 2025-2026, la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Myrna Monge, acudió esta mañana a las secundarias 3011 y 3013 ubicadas en Villa Juárez para participar en las labores de limpieza y la continuación del programa “Pinta tu Escuela”.

Estuvo acompañada de autoridades educativas entre ellas el director de la secundaria 3013 Prof. Mariano Leyva Valencia; la Mtra. Lyna Esthela Sandoval, el Subdirector de Desarrollo Humano y Educación, Profr. Carlos Rodríguez así como la Diputada Karla Rivas.

En el marco del inicio de clases para el ciclo escolar 2025-2026, la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Myrna Monge, acudió esta mañana a la secundaria 3011 ubicada en Villa Juárez para participar en las labores de limpieza y la continuación del programa “Pinta tu Escuela”, acompañada de autoridades educativas así como de la Diputada Karla Rivas.

La actividad refleja el compromiso del alcalde Marco Bonilla con la educación pública en la ciudad de Chihuahua, informó la regidora Monge Meléndez quien destacó los resultados obtenidos por la administración del alcalde Marco Bonilla en materia educativa, subrayando que este programa beneficia a la comunidad estudiantil de escuelas públicas prioritarias mediante el pintado de bardas perimetrales para mejorar tanto la imagen institucional como el entorno comunitario.

El programa, operado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal, representa un esfuerzo colaborativo sin precedentes que involucra a varias instituciones.

Destacó la valiosa colaboración del Gobierno del Estado quien duplica la inversión en materiales al aportar una cubeta de pintura por cada cubeta proporcionada por el municipio, mientras que el Club Rotario de Chihuahua contribuye con la rotulación de mensajes o leyendas motivacionales centrados en valores fundamentales como compañerismo, integridad, servicio y liderazgo.

Participa también la Secretaría de la Defensa Nacional a través del XXIII Batallón de Infantería, cuyos elementos del Servicio Militar Nacional realizan el pintado de bardas escolares, pasos peatonales y actividades de limpieza en parques aledaños a los planteles educativos.

El alcalde Marco Bonilla, lanzó este programa “Pinta tu Escuela” en mayo pasado, cuando en un evento de arranque, enfatizó su compromiso personal con la educación pública al recordar su formación académica completa en instituciones públicas desde el nivel básico hasta la universidad.

Esta iniciativa forma parte integral de la política educativa impulsada por la actual administración municipal, que ha demostrado resultados tangibles en el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el apoyo a la comunidad estudiantil de Chihuahua, concluyó la Regidora Monge.