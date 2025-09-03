Septiembre mes del testamento

HomeLocalSeptiembre mes del testamento
Con el inicio de septiembre, mes dedicado al testamento, el Registro Público de la Propiedad anunció que se encuentra preparado para recibir a los usuarios interesados en asegurar el futuro de sus bienes.

El programa busca fomentar la cultura testamentaria entre la población, ofreciendo certeza jurídica mediante testamentos públicos abiertos, cerrados y ológrafos, en colaboración con notarios y con el respaldo del Gobierno del Estado.

De esta manera, los ciudadanos podrán acceder de forma accesible a la elaboración de sus testamentos, lo que promueve la seguridad patrimonial y familiar, además de impulsar la actividad testamentaria en beneficio de la sociedad.

