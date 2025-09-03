Invitan a la jornada de capacitación regional del Deporte paraolímpico

Beatriz Pompa, subdirectora del Deporte Adaptado e Inclusivo, hizo extensiva la invitación para una capacitación regional del deporte paraolímpico 2025.

La capacitación tiene valor curricular por el comité paraplímpico nacional, de forma gratuita la cual se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre.

Los interesados se pueden inscribir en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1fhLP2PqDQSElGKsBs0WZG-zDlx0gPEXffsxoPdXBPFzgOg/viewform