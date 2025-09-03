4° INFORME Mi Bolsa Escolar y Mi Beca Chihuahua: apoyo directo a la educación de la niñez y juventud.

Con el compromiso de garantizar mejores condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, durante este cuarto año de Gobierno el alcalde Marco Bonilla fortaleció los programas Mi Bolsa Escolar y Mi Beca Chihuahua, que representan un apoyo directo tanto para la economía familiar como para la continuidad educativa.

En este periodo, el Gobierno Municipal otorgó más de 17 mil becas académicas y de excelencia a través de las tres modalidades del programa Mi Beca Chihuahua: Excelencia Académica, Formación y Competitividad. Con una inversión cercana a 42 millones de pesos, se impulsó que más estudiantes continúen y concluyan de manera oportuna sus estudios.

De forma complementaria, este 2025 se consolidó la universalidad del programa Mi Bolsa Escolar, al entregar mochilas y kits escolares a todos los estudiantes de escuelas públicas de primaria, secundaria y nivel medio superior en el municipio:

• Primaria: 67 mil 164 estudiantes de 294 escuelas, con una inversión de 41 millones 656 mil 988 pesos

• Secundaria: 32 mil 871 estudiantes de 80 escuelas, con una inversión de 11 millones 875 mil 636 pesos

• Medio superior: 29 mil 986 estudiantes de 30 escuelas, con una inversión de 15 millones 179 mil 760 pesos

En total, se destinaron más de 68 millones de pesos en útiles y materiales que fortalecen el derecho a una educación digna, justa y en condiciones de equidad.

En materia de inclusión, el DIF Municipal dio continuidad al programa Reto Útil, que entre 2022 y 2024 benefició a 3,915 niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Solo en este año, 1,500 estudiantes recibieron paquetes escolares que contribuyen a que nadie quede rezagado en su formación.

De igual forma y con el compromiso de mejorar las condiciones para la educación de niñas, niños y jóvenes, esta administración Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, FECHAC y organizaciones de la sociedad civil, destinó una bolsa conjunta de 53 millones de pesos, de los cuales 17.5 millones corresponden a la aportación del Gobierno Municipal, 18 millones al Gobierno del Estado y 17.5 millones a FECHAC logrando beneficiar a 28 escuelas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso con la educación como motor de transformación social, priorizando el bienestar y el desarrollo de la niñez y juventud chihuahuense.