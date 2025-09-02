Estado abandera a 22 jóvenes que viajarán a Taiwán para capacitarse en alta tecnología

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), y del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), abanderó a los 22 estudiantes participantes del programa “Desarrollo de Talentos Chihuahuenses en Taiwán”, en las instalaciones de Cenaltec Chihuahua.

Las y los jóvenes seleccionados para esta edición, representarán a la entidad en un esquema internacional de formación en el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) en Taiwán, uno de los centros más reconocidos a nivel mundial en innovación y desarrollo tecnológico.

Los alumnos provienen de instituciones de educación Superior de Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc, Delicias y Camargo, y fueron elegidos tras un riguroso proceso de selección al que se inscribieron 460 aspirantes de más de 12 universidades del territorio estatal.

El programa contempla una beca completa que cubre capacitación especializada, boleto de avión, transporte local, seguro médico, alimentación y alojamiento.

La estancia se desarrollará de septiembre de 2025 a enero de 2026, con especialización en áreas estratégicas como semiconductores, automatización y vehículos eléctricos.Durante la fase de selección, las y los participantes demostraron sus conocimientos y habilidades en matemáticas, inglés, electrónica y competencias blandas, aspectos fundamentales para su desarrollo en un entorno internacional.

El director general del Inadet, Sergio Mancinas, destacó la relevancia de este esfuerzo, pues aseguró que es fundamental brindar a la juventud, herramientas que le permitan sobresalir internacionalmente.

El titular de la SIDE, Ulises Fernández, subrayó que de esta manera se forma el talento que necesita la entidad para transformar la productividad a partir de vocaciones estratégicas, con el fin de desarrollar profesionistas capaces de transferir conocimiento y fortalecer los sectores automotriz, aeroespacial y eléctrico-electrónico.

Por su parte, el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez, señaló que:

“Es un orgullo ver a un grupo de jóvenes que, con talento, disciplina y entusiasmo, asumen el compromiso de representar a nuestro estado y a México en una experiencia de formación avanzada”.

Previo a su viaje, las y los seleccionados recibieron preparación en chino básico, inglés avanzado para semiconductores, comunicación intercultural, tradiciones de Taiwán y habilidades socioemocionales.

Con una inversión superior a 15.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la juventud chihuahuense, al impulsar su acceso a la vanguardia tecnológica global.